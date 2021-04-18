06:18 (мск), источник: Life.ru
США и Китай приняли совместное заявление по климату
Стороны составят стратегии, направленные на достижение нулевых выбросов в окружающую среду.
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Соединённые Штаты и Китай приняли совместное заявление по климату, отметив приверженность соблюдению Парижского соглашения. Текст документа опубликован на официальном сайте Госдепартамента.
«США и Китай твёрдо привержены совместной работе и сотрудничеству с другими сторонами в деле реализации Парижского соглашения», — говорится в тексте.
Стороны отметили намерение составить собственные стратегии, направленные на достижение нулевых выбросов в окружающую среду. Они будут подготовлены к 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдёт в ноябре в Глазго.
Также Вашингтон и Пекин намерены поддерживать уровень повышения температуры на Земле на отметке ниже двух градусов и стремиться к ограничению этого показателя до полутора градусов. Помимо этого стороны планируют способствовать увеличению международных инвестиций и финансовой поддержке перехода от углеродоёмкой к «зелёной» — низкоуглеродной и возобновляемой — энергии в развивающихся странах.
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