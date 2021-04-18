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09:19 (мск), источник: Известия

Глава Пентагона выступал против вывода войск США из Афганистана

Глава минобороны США Ллойд Остин выступал против вывода американских войск из Афганистана, который пройдет с 1 мая по 11 сентября. Об этом сообщила 17 апреля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источник: AP 2020

По информации издания, Остин докладывал американскому лидеру Джо Байдену о том, что несколько военачальников США выражали беспокойство планами Белого дома по выводу войск из Афганистана. В их число, как отмечает газета, входили председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли, глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Фрэнклин Маккензи, а также командующий войсками Соединенных Штатов и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Скотт Миллер.

В материале The Wall Street Journal сказано, что Остин предупредил Байдена о том, что с выводом ВС США из Афганистана фактически прекратится поддержка и без того хрупкой стабильности, которая установилась в стране.

О том, что Байден принял решение, противоречащее советам военачальников, глава минобороны и председатель Комитета начальников штабов узнали 6 апреля. По данным издания, президент США настоял на том, что вывод американских ВС наилучшим образом поможет избежать возобновления боевых действий в Афганистане.

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14 апреля Байден объявил, что 1 мая Соединенные Штаты начнут вывод войск из Афганистана. При этом ранее предполагалось, что к этой дате американские солдаты в полном составе уже покинут территорию страны. Официальный срок завершения вывода контингента США — 11 сентября 2021 года.

В НАТО заявили, что также намерены вывести из Афганистана своих военных. Как подчеркнули в альянсе, завершение миссии происходит на фоне возобновления политического процесса урегулирования ситуации в регионе.

Президент Афганистана Ашраф Гани сказал, что он уважает намерение Соединенных Штатов, и выразил готовность сотрудничать с американскими партнерами «для обеспечения плавного перехода».

По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, Вашингтон не исключает, что увеличит численность военного контингента в Афганистане, прежде чем вывести его из региона.

В феврале 2020 года на церемонии в Катаре США и запрещенное в РФ радикальное движение «Талибан» заключили первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире.

Талибы гарантировали, что не будут использовать территорию Афганистана для действий, которые представляют угрозу безопасности Соединенным Штатам и их союзников.

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