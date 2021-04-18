Вице-премьер Чехии обсудит причастность России к взрыву в Врбетице на встрече глав МИД стран ЕС

11:10 (мск), источник: Коммерсантъ
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«Я поручил нашим представителям в ЕС и НАТО проинформировать наших союзников о деле Врбетице. Об этом в понедельник я тоже расскажу на встрече министров иностранных дел ЕС», — написал господин Гамачек в Twitter (перевод по ТАСС).
Взрыв на складе боеприпасов в деревне Врбетице, который Военный технический институт сдавал в аренду четырем фирмам, занимавшимся по лицензии торговлей военным материалом, произошел 16 октября. Изначально складской комплекс состоял из 50 зданий, в половине из которых хранилось около 1 тыс. тонн боеприпасов.