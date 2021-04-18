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11:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Вице-премьер Чехии обсудит причастность России к взрыву в Врбетице на встрече глав МИД стран ЕС

Вице-премьер и и. о. министра иностранных дел Ян Гамачек в понедельник, 19 апреля, намерен обсудить на заседании глав МИД ЕС дело о взрыве в 2014 году на складе боеприпасов в деревне Врбетице. Накануне он объявил о высылке 18 сотрудников российского посольства в связи с этим делом.

Источник: Reuters

«Я поручил нашим представителям в ЕС и НАТО проинформировать наших союзников о деле Врбетице. Об этом в понедельник я тоже расскажу на встрече министров иностранных дел ЕС», — написал господин Гамачек в Twitter (перевод по ТАСС).

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Взрыв на складе боеприпасов в деревне Врбетице, который Военный технический институт сдавал в аренду четырем фирмам, занимавшимся по лицензии торговлей военным материалом, произошел 16 октября. Изначально складской комплекс состоял из 50 зданий, в половине из которых хранилось около 1 тыс. тонн боеприпасов.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что есть подозрения о причастности российской разведки к взрыву в Врбетице. Помимо этого, в Чехии в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления объявлены в розыск два человека. Они, по данным чешской полиции, использовали удостоверения личности на имена Александра Петрова и Руслана Боширова.

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