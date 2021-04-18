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15:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Экс-президент Эстонии потребовал запретить гражданам России въезд в Евросоюз

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес (2006−2016) высказался за запрет на въезд в Евросоюз для всех граждан России.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Вероятно необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах, — написал он в Twitter.— До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом. Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит».

В комментариях он признал, что такая мера ударила бы по рядовым россиянам, но тем не менее потребовал ввести ее: «На фоне того, как Россия себя ведет, это неизбежно».
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«(Россия.— “Ъ”) сбивает гражданские лайнеры, отравляет и убивает людей в Европе, вторгается и оккупирует страны. Чем не страна-изгой?» — спрашивает он.

Тоомас Хендрик Ильвес сейчас является профессором Тартуского университета в области демократии цифрового века.

Отметим, что 16 апреля в интервью «Интерфаксу» глава эстонского МИД Эва-Мария Лииметс заявила, что Эстония и Россия должны разговаривать между собой, несмотря на разногласия. «Эстония и Россия — соседи. Между нами хорошо проводится повседневное практическое сотрудничество, например пограничное, культурное и иное», — отметила она.

Елена Черненко

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