15:20 (мск), источник: Коммерсантъ
Экс-президент Эстонии потребовал запретить гражданам России въезд в Евросоюз
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес (2006−2016) высказался за запрет на въезд в Евросоюз для всех граждан России.
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«Вероятно необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах, — написал он в Twitter.— До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом. Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит».
«(Россия.— “Ъ”) сбивает гражданские лайнеры, отравляет и убивает людей в Европе, вторгается и оккупирует страны. Чем не
Тоомас Хендрик Ильвес сейчас является профессором Тартуского университета в области демократии цифрового века.
Отметим, что 16 апреля в интервью «Интерфаксу» глава эстонского МИД
Елена Черненко
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