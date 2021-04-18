МИД России выразил протест Праге после высылки российских дипломатов

В министерстве указали, что «беспрецедентное решение» чешские власти обосновали якобы причастностью российских спецслужб к взрыву в 2014 году на военных складах в населенном пункте Врбетице и напомнили, что ранее Прага возлагала вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами.
«Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев», — говорится в заявлении министерства.
«Выражаем чешским властям решительный протест. Примем ответные меры, которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
Ранее в этот же день премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о том, что планирует на следующем заседании Евросовета рассекретить документ о причастности спецслужб РФ к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице.
17 апреля Чехия объявила, что высылает 18 российских дипломатов. Власти страны объяснили свое решение тем, что те якобы были определены как сотрудники российских спецслужб. При этом никаких доказательств этого представлено не было.
В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что никаких оснований для высылки дипломатов из Чехии нет. По его мнению, высылка дипломатов в странах ЕС напоминает «гонку за верность Вашингтону».
Ситуации с российскими дипломатами предшествовали новые санкции США против РФ, указ о введении которых 15 апреля подписал президент Соединенных Штатов Джо Байден.
В Врбетице 16 октября 2014 года взорвалось 50 т боеприпасов. Их осколки разбросало в радиусе 800 м от места, где находилось складское здание. Погибли два сотрудника местной компании Imex Group, которая арендовала склад у государственного предприятия «Военный технический институт». В экстренном порядке была произведена эвакуация всех жителей деревни.