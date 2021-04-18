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18:47 (мск), источник: Коммерсантъ

США отвергли причастность к подготовке покушения на Лукашенко

США отрицают причастность к сговору с целью устранения президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил «РИА Новости» и ТАСС представитель Госдепа. Лукашенко рассказал накануне о готовившемся на него и его детей покушении.

Источник: AP 2020

«Мы видели сообщения в российских государственных СМИ о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его собственные заявления в СМИ. Любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда», — сказал представитель внешнеполитического ведомства, чье имя не называется (цитата по «РИА Новости»).

Комментируя задержание адвоката Юрия Зенковича, имеющего двойное гражданство США и Белоруссии, представитель Госдепа сообщил, что Вашингтон готов оказать своему гражданину консульскую помощь.

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«Мы видели сообщения о задержанном в Минске гражданине США. Всегда, когда за границей задерживают гражданина США, мы готовы предоставить все необходимые консульские услуги», — сказал он (цитата по ТАСС).

17 апреля президент Белоруссии сообщил о задержании группы, планировавшей покушение на него и его детей. По словам Александра Лукашенко, задержанные связаны со спецслужбами США. Почти одновременно с обнародованием слов Лукашенко ФСБ России сообщила о задержании двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента Александра Лукашенко.

Сообщается, что переворот, убийство президента Белоруссии и захват его детей готовила группа заговорщиков во главе с политологом Александром Федутой и адвокатом Юрием Зенковичем.

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