США отвергли причастность к подготовке покушения на Лукашенко

«Мы видели сообщения в российских государственных СМИ о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его собственные заявления в СМИ. Любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда», — сказал представитель внешнеполитического ведомства, чье имя не называется (цитата по «РИА Новости»).
Комментируя задержание адвоката Юрия Зенковича, имеющего двойное гражданство США и Белоруссии, представитель Госдепа сообщил, что Вашингтон готов оказать своему гражданину консульскую помощь.
«Мы видели сообщения о задержанном в Минске гражданине США. Всегда, когда за границей задерживают гражданина США, мы готовы предоставить все необходимые консульские услуги», — сказал он (цитата по ТАСС).
17 апреля президент Белоруссии сообщил о задержании группы, планировавшей покушение на него и его детей. По словам Александра Лукашенко, задержанные связаны со спецслужбами США. Почти одновременно с обнародованием слов Лукашенко ФСБ России сообщила о задержании двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента Александра Лукашенко.
Сообщается, что переворот, убийство президента Белоруссии и захват его детей готовила группа заговорщиков во главе с политологом Александром Федутой и адвокатом Юрием Зенковичем.