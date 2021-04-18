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19:52 (мск), источник: ТАСС

Макрон не считает, что «Спутник V» могут использовать в ЕС для ускорения вакцинации

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон не считает, что российская вакцина «Спутник V» может быть использована в ЕС для ускорения вакцинации в настоящий момент, поскольку она не одобрена европейским санитарным регулятором. Об этом французский лидер заявил в интервью телеканалу CBS, которое транслировалось в воскресенье.

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Источник: Reuters

«Поскольку мы сейчас ускоряем производство в Европе, мы явно начинаем наверстывать упущенное. И мы сможем выполнить поставленные нами цели с теми [ресурсами], которые у нас есть сейчас», — полагает Макрон.

По его словам, в ЕС «есть некоторое число стран-членов, которые решили начать обсуждения по поводу «Спутника V».

«Но у нас есть некоторые очень четкие принципы. Во-первых, если нет одобрения вакцины со стороны наших европейских санитарных властей, мы никак не можем использовать вакцину на нашей территории. А на данном этапе российская вакцина не одобрена нашими властями», — сказал он.

«Так что я не думаю, что российская вакцина сейчас является выходом с точки зрения ускорения вакцинации, поскольку потребуется время, чтобы получить разрешение европейского агентства, и потребуется также время, чтобы начать производить такую вакцину на нашем континенте», — добавил Макрон.

Российская вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию «Спутником V». Эффективность препарата на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале «Ланцет».

Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины «Спутник V». По прогнозам представителя регулятора, регистрация может быть пройдена до конца мая.

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