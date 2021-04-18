Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 18 апреляМощное землетрясение в Сан-Франциско, создание спортивного общества "Динамо", взрывы в Багдаде и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
2020 богатейших людей мира — 2021
11Пожар на «Невской мануфактуре»
21:05 (мск), источник: ТАСС

В МИД России вызвали посла Чехии

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька вызван в МИД РФ, сообщил ТАСС в воскресенье источник.

Источник: AP 2020

«В МИД РФ вызван чешский посол», — сказал источник.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются «офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ».

Этот шаг был предпринят в связи с якобы открывшимися обстоятельствами взрыва в Врбетице в 2014 году. К нему, как утверждали политики, причастны «офицеры российской военной разведки ГРУ».

МИД РФ ранее выступил с заявлением, в котором выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым «под голословными и надуманными предлогами» шагом и анонсировал принятие ответных мер.

 Один ребенок из 100 рождается с необычными половыми хромосомами, гонадами или гениталиями. Иногда это сразу бросается в глаза
Полную "оккупацию" страны тогда остановил, как говорят, только телефонный звонок из Парижа в Москву
МИД России объявил 20 чешских дипломатов персонами нон грата
«Спартак» крупно проиграл аутсайдеру РПЛ в день 99-летия клуба
Макрон: «Спутник V» не смогут использовать в ЕС для вакцинации
У российского посольства в Праге протестующие устроили драку
Познер отказался считать Пушкина русским писателем
Россия решила отказаться от МКС к 2025 году
Блогер нокаутировал экс-чемпиона Bellator
Здоровье
Менопауза: три вида симптомов И может ли она наступить до 40 лет.
Авто
Автомобильная викторина для знатоков: миф или правда Авто Mail.ru собрал самые удивительные факты об автомобилях — проверим, сможешь ли ты отличить правду от вымысла?
Товары для дома
Как превратить городскую квартиру в оазис (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
Приближается лето: где закупиться к отпуску и сэкономить
Как создать дома атмосферу теплых стран
Gnezdo.ru
Фильмы, оскорбившие чувства верующих
Больная Настя Заворотнюк впервые вышла к народу
Почему Маркл не пойдёт на похороны принца Филиппа?
Почему жена Мягкова не явилась на прощание с мужем
Леди
Все романы 53-летней певицы Валерии 17 апреля Алла Перфилова, известная под псевдонимом Валерия, отмечает день рождения
Новости партнеров
Онколог назвал симптомы четырех стадий рака: что должно насторожить
Признак на ногах, который связали с проблемами сердца
Единовременные выплаты пенсионерам, родившимся до 1967 года: как получить
Ягуар и анаконда: чем закончилась схватка двух хищников (видео)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь