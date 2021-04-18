21:05 (мск), источник: ТАСС
В МИД России вызвали посла Чехии
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька вызван в МИД РФ, сообщил ТАСС в воскресенье источник.
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«В МИД РФ вызван чешский посол», — сказал источник.
Этот шаг был предпринят в связи с якобы открывшимися обстоятельствами взрыва в Врбетице в 2014 году. К нему, как утверждали политики, причастны «офицеры российской военной разведки ГРУ».
МИД РФ ранее выступил с заявлением, в котором выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым «под голословными и надуманными предлогами» шагом и анонсировал принятие ответных мер.
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