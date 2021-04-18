МИД России объявил 20 чешских дипломатов персонами нон грата

«Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге. Витезславу Пивоньке сообщено, что 20 сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются “персона нон грата”. Им предписано до <…> конца дня 19 апреля 2021 года покинуть территорию нашей страны», — говорится в документе.
«Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии. Послу вручена соответствующая нота», — добавили в МИД РФ.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по версии чешской стороны, являются «офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ». Этот шаг был предпринят в связи с якобы открывшимися обстоятельствами взрыва в Врбетице в 2014 году. К нему, как утверждали политики, причастны «офицеры российской военной разведки ГРУ».
МИД РФ ранее выступил с заявлением, в котором выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым «под голословными и надуманными предлогами» шагом.