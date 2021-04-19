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05:15 (мск), источник: Известия

Электронные паспорта россиян будут содержать отпечатки пальцев

Электронные паспорта, которые начнут выдавать в Москве в декабре этого года, будут содержать отпечатки пальцев двух рук. Об этом сообщили «РИА Новости» в МВД России.

Источник: Reuters

«В паспортах нового образца будут содержаться персональные и биометрические данные его владельца… В процессе выдачи потребуется цифровое фотографирование гражданина и сканирование отпечатков папиллярных узоров двух пальцев рук», — цитирует агентство ответ ведомства на запрос 19 апреля.

В МВД отметили, что кроме отпечатков пальцев по желанию владельца паспорт может содержать электронную подпись.

В ведомстве рассказали, что главное отличие паспортов нового образца с электронным чипом (ПЭН) от действующего «бумажного» — это формат изготовления в виде пластиковой карты.

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5 апреля в МВД раскрыли подробности механизма выдачи гражданам России ПЭН. В ведомстве рассказали, что российское правительство поручило организовать выдачу ПЭН на территории Москвы, начиная с 1 декабря 2021 года. Выдача документов в регионах РФ будет вестись по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года.

17 апреля в МВД заявили, что фотографии на паспорт нельзя подвергать художественной обработке для улучшения изображения. Отмечается, что на снимке должны достоверно быть отображены все особенности лица. Несоответствие фото установленным правилам может стать основанием для отказа в приеме заявления о замене или выдаче паспорта и прочих документов.

В России 28 января вступил в силу административный регламент МВД по выдаче и замене паспортов. Среди нововведений — более жесткие требования к фотографиям, изменение формы заявления и реквизитов госпошлин. Кроме того, у российских граждан на период изготовления паспорта появилась возможность оформить временное удостоверение личности.

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