СМИ: в Турции одобрили производство «Спутника V»

«В Турции были проведены некоторые испытания на этапе производства вакцины, и связанная с этим процессом фирма после соответствующего запроса получила одобрение», — приводит издание его слова.
Кайыпмаз также выступил с утверждением, что стоимость производства одной дозы «Спутника V» составит около $10. «Это эквивалентно стоимости [китайской] вакцины “Синовак”, поставляемой из Китая за $10−11. Несмотря на то, что их стоимость сопоставима, производство [вакцины] внутри страны устранит внешнюю зависимость», — считает эксперт.
ТАСС не располагает официальным комментарием Министерства здравоохранения Турции.
23 января представитель РФПИ сообщил ТАСС о достижении договоренностей с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве «Спутника V» в Турции. По словам представителя, начался процесс трансфера технологии. 25 января председатель совета директоров турецкого производителя фармацевтической продукции VisCoran Ilac Sanayii A. S. Озтюрк Оран в интервью агентству Demiroren заявил, что его компания готова производить миллионы доз «Спутника V» после завершения процесса передачи технологий между двумя странами.