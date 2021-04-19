«Росатом» исключат из числа участников тендера по АЭС «Дукованы» в Чехии

Об этом сообщил вице-премьер и глава Минпромторга республики Карел Гавличек в интервью газете «Право». Ранее господин Гавличек допускал возможность отстранения России от участия в тендере.
«В течение нескольких дней (“Росатом”.— “Ъ”) будет исключен (из числа компаний-кандидатов, выбранных для.— “Ъ”) возможности участия в тендере», — сказал господин Гавличек (цитата по ТАСС).
Он добавил, что никто из приглашенных Чехией к тендеру компаний не сможет задействовать субподрядчика от «Росатома».
Российскую госкорпорацию отстраняют на фоне решения властей Чехии выслать 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на предполагаемую причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Россия в ответ объявила 20 дипломатов Чехии персонами нон грата.