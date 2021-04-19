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10:21 (мск), источник: Коммерсантъ

«Росатом» исключат из числа участников тендера по АЭС «Дукованы» в Чехии

Российскую госкорпорацию «Росатом» в ближайшие дни официально исключат из числа кандидатов на участие в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» на юго-востоке Чехии.

Источник: Reuters

Об этом сообщил вице-премьер и глава Минпромторга республики Карел Гавличек в интервью газете «Право». Ранее господин Гавличек допускал возможность отстранения России от участия в тендере.

«В течение нескольких дней (“Росатом”.— “Ъ”) будет исключен (из числа компаний-кандидатов, выбранных для.— “Ъ”) возможности участия в тендере», — сказал господин Гавличек (цитата по ТАСС).

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Он добавил, что никто из приглашенных Чехией к тендеру компаний не сможет задействовать субподрядчика от «Росатома».

Российскую госкорпорацию отстраняют на фоне решения властей Чехии выслать 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на предполагаемую причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Россия в ответ объявила 20 дипломатов Чехии персонами нон грата.

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