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22:25 (мск), источник: ТАСС

Правительство Австрии договорилось закупить вакцину «Спутник V»

ВЕНА, 19 апреля. /ТАСС/. Коалиционное правительство Австрии, в которое входят Австрийская народная партия и «Зеленые», договорилось закупить 1 млн доз российского препарата от нового коронавируса «Спутник V». Его применение запланировано после регистрации Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Заявление австрийского канцлера Себастьяна Курца предоставлено ТАСС в понедельник ведомством главы правительства Австрии.

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«Мы согласны с закупкой 1 млн доз вакцины “Спутник”, которая уже используется более чем в 50 странах. Мы надеемся на быструю регистрацию EMA, потому что каждая дополнительная вакцина помогает нам спасать жизни, обеспечивать рабочие места и быстрее возвращаться к нормальной жизни», — отметил Курц.

Как отмечается, коалиционное правительство Австрии планирует начать использование вакцины после регистрации в EMA.

В свою очередь новый министр здравоохранения республики Вольфганг Мюкштайн (от партии «Зеленые») после приведения к присяге в понедельник заявил в Вене, что считает российский препарат хорошим и ожидает начала его применения после регистрации в ЕС.

«Спутник» — хороший. Для меня важна регистрация от EMA в качестве условия [использования]. В этом направлении уже есть согласие [между партнерами по коалиции]", — отметил министр в беседе с журналистами.

Как объявлял Курц, переговоры Австрии с Россией о приобретении «Спутника V» де-факто подошли к концу, закупка российского препарата считается возможной для Австрии. Ранее Австрия также рассматривала возможность национальной регистрации.

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