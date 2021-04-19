Правительство Австрии договорилось закупить вакцину «Спутник V»

«Мы согласны с закупкой 1 млн доз вакцины “Спутник”, которая уже используется более чем в 50 странах. Мы надеемся на быструю регистрацию EMA, потому что каждая дополнительная вакцина помогает нам спасать жизни, обеспечивать рабочие места и быстрее возвращаться к нормальной жизни», — отметил Курц.
Как отмечается, коалиционное правительство Австрии планирует начать использование вакцины после регистрации в EMA.
В свою очередь новый министр здравоохранения республики Вольфганг Мюкштайн (от партии «Зеленые») после приведения к присяге в понедельник заявил в Вене, что считает российский препарат хорошим и ожидает начала его применения после регистрации в ЕС.
«Спутник» — хороший. Для меня важна регистрация от EMA в качестве условия [использования]. В этом направлении уже есть согласие [между партнерами по коалиции]", — отметил министр в беседе с журналистами.
Как объявлял Курц, переговоры Австрии с Россией о приобретении «Спутника V» де-факто подошли к концу, закупка российского препарата считается возможной для Австрии. Ранее Австрия также рассматривала возможность национальной регистрации.