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13:48 (мск), источник: ТАСС

В Чехии заявили, что не раскроют России все детали расследования взрывов в Врбетице

ПРАГА, 19 апреля. /ТАСС/. Власти Чехии не собираются предоставлять России всю информацию по расследованию произошедших в 2014 году в населенном пункте Врбетице взрывов на складах боеприпасов, к которым, как утверждает Прага, причастны спецслужбы РФ. Об этом заявил журналистам в понедельник первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий обязанности главы МИД.

Источник: Reuters

«Российская сторона не должна знать все, что мы знаем об этой операции [спецслужб РФ]», — сказал Гамачек.

Он объяснил эту позицию тем, что, если РФ станут известны детали расследования, то она попытается их исказить.

«Не следует забывать и о том, что полицией еще ведется следствие по данному делу», — добавил первый вице-премьер.

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Он также утверждал, что российская сторона попытается представить общественности документы, которые поставят под сомнение причастность спецслужб РФ к взрывам в Врбетице, в результате которых погибли два гражданина Чехии.

Гамачек поговорил с журналистами после выступления на заседании Совета министров Евросоюза, проходящего в формате видеоконференции. На встрече он проинформировал коллег о расследовании инцидента в Врбетице. В этом населенном пункте на востоке Чехии в 2014 году произошли взрывы на складах боеприпасов, к которым, как утверждают чешские власти, причастны офицеры российской военной разведки.

Работа представительства

Гамачек также заявил, что объявление Россией персонами нон грата 20 сотрудников посольства республики парализовало деятельность чешского дипломатического представительства.

«Штат посольства Чехии в Москве не был большим. Это около 30 сотрудников [командированных из Чехии]. Этот шаг [российской стороны] деятельность посольства, в принципе, парализовал. Там [сейчас] работает только консульское отделение», — сказал Гамачек.

Он проинформировал, что в Москве полностью прекратили работу политический и экономический отделы посольства Чехии. В российскую столицу МИД планирует перевести часть дипломатов из генеральных консульств республики из других городов РФ.

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«Дело Врбетице»

Гамачек общался с журналистами после выступления на заседании Совета министров Евросоюза, проходящего в формате видеоконференции. Он проинформировал коллег о развитии ситуации вокруг «дела Врбетице». В этом населенном пункте на востоке Чехии в 2014 году произошли взрывы на складах боеприпасов, к которым, как утверждают чешские власти, причастны офицеры российской военной разведки.

«Я попросил наших союзников проявить с нами солидарности. Ожидаю, что еще сегодня мы станем свидетелями выражения ими поддержки наших действий [по ответу России]. Чехия стала жертвой операций российских спецслужб», — утверждал Гамачек.

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