В Чехии заявили, что не раскроют России все детали расследования взрывов в Врбетице

«Российская сторона не должна знать все, что мы знаем об этой операции [спецслужб РФ]», — сказал Гамачек.
Он объяснил эту позицию тем, что, если РФ станут известны детали расследования, то она попытается их исказить.
«Не следует забывать и о том, что полицией еще ведется следствие по данному делу», — добавил первый вице-премьер.
Он также утверждал, что российская сторона попытается представить общественности документы, которые поставят под сомнение причастность спецслужб РФ к взрывам в Врбетице, в результате которых погибли два гражданина Чехии.
Гамачек поговорил с журналистами после выступления на заседании Совета министров Евросоюза, проходящего в формате видеоконференции. На встрече он проинформировал коллег о расследовании инцидента в Врбетице. В этом населенном пункте на востоке Чехии в 2014 году произошли взрывы на складах боеприпасов, к которым, как утверждают чешские власти, причастны офицеры российской военной разведки.
Гамачек также заявил, что объявление Россией персонами нон грата 20 сотрудников посольства республики парализовало деятельность чешского дипломатического представительства.
«Штат посольства Чехии в Москве не был большим. Это около 30 сотрудников [командированных из Чехии]. Этот шаг [российской стороны] деятельность посольства, в принципе, парализовал. Там [сейчас] работает только консульское отделение», — сказал Гамачек.
Он проинформировал, что в Москве полностью прекратили работу политический и экономический отделы посольства Чехии. В российскую столицу МИД планирует перевести часть дипломатов из генеральных консульств республики из других городов РФ.
Гамачек общался с журналистами после выступления на заседании Совета министров Евросоюза, проходящего в формате видеоконференции. Он проинформировал коллег о развитии ситуации вокруг «дела Врбетице». В этом населенном пункте на востоке Чехии в 2014 году произошли взрывы на складах боеприпасов, к которым, как утверждают чешские власти, причастны офицеры российской военной разведки.
«Я попросил наших союзников проявить с нами солидарности. Ожидаю, что еще сегодня мы станем свидетелями выражения ими поддержки наших действий [по ответу России]. Чехия стала жертвой операций российских спецслужб», — утверждал Гамачек.