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15:55 (мск), источник: РБК

В Кремле ответили на критику Дерипаской данных Росстата о числе бедных

При проведении борьбы с бедностью власти ориентируются на данные Росстата, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя критику ведомства, с которой выступил Олег Дерипаска. Утром 19 апреля миллиардер заявил, что, вопреки данным Росстата, за чертой бедности живет не менее 18 млн, а около 80 млн россиян.

Источник: AP 2020

«Вы знаете, что Дерипаска все-таки достаточно опытный предприниматель и обладает большим объемом знаний, и в области экономики он является достаточно крупным работодателем, но здесь нужно учитывать, что Росстат все-таки оперирует большим выверенным массивом, и правительство, конечно, ориентируется на те данные, которые выдает Росстат», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Пресс-секретарь президента назвал борьбу с бедностью одним из «главных приоритетов правительства и руководства страны», признав в то же время, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 привела к тому, что число бедных в стране увеличилось.

«Вместе с тем увеличилось все-таки не так серьезно, как могло бы быть. И все-таки сработали эти выверенные точечные методы поддержки граждан в это нелегкое время», — добавил Песков.

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В середине апреля Росстат сообщил, что доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума — официальный уровень бедности — по итогам 2020 года снизилась до 12,1% (17,8 млн человек), что стало минимальным значением с 2014 года (тогда было 11,3%). Одной из причин такого снижения ведомство назвало активную поддержку государством наиболее незащищенных групп населения.

Дерипаска, комментируя эти данные, заявил, что на самом деле число граждан с доходами ниже прожиточного минимума составляет 80 млн человек.

«Но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие “бравые” отчеты о “победах” над бедностью», — добавил он.

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