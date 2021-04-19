15:55 (мск), источник: РБК
В Кремле ответили на критику Дерипаской данных Росстата о числе бедных
При проведении борьбы с бедностью власти ориентируются на данные Росстата, заявил журналистам
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«Вы знаете, что Дерипаска
«Вместе с тем увеличилось
В середине апреля Росстат сообщил, что доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума — официальный уровень бедности — по итогам 2020 года снизилась до 12,1% (17,8 млн человек), что стало минимальным значением с 2014 года (тогда было 11,3%). Одной из причин такого снижения ведомство назвало активную поддержку государством наиболее незащищенных групп населения.
Дерипаска, комментируя эти данные, заявил, что на самом деле число граждан с доходами ниже прожиточного минимума составляет 80 млн человек.
«Но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие “бравые” отчеты о “победах” над бедностью», — добавил он.