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14:19 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

ЕР предложит Путину полностью оплачивать больничные родителям дошкольников

«Единая Россия» обратится к президенту Владимиру Путину с инициативой о выплате родителям с детьми до семи лет пособия по временной нетрудоспособности в полном объеме независимо от продолжительности трудового стажа, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Источник: РИА "Новости"

«Единая Россия» поддержит это предложение. Эту несправедливость нужно устранять. Молодые родители вынуждены просить бабушек и дедушек сидеть с детьми, в то время как сами работают. Это касается и самих родителей, которые не могут уйти на больничный, если заболеют, и работают до последнего. Поэтому давайте с таким предложением к Президенту обратимся", — приводятся слова Турчака на сайте партии.

В свою очередь председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая рассказала, что в организацию поступают тысячи обращений по этому поводу. По ее словам, этот вопрос тревожит молодых родителей, которые буквально недавно были студентами, еще учатся или только начинают работать.

«Молодые мамы часто не имеют стажа и не получают 100% от размера заработка, находясь на больничном. Лекарства стоят одинаково. Им эти деньги нужны даже больше, чем тем, у кого есть какая-то финансовая подушка», — отметила председатель движения «Совет матерей России» Татьяна Буцкая. Она также поблагодарила руководство партии за инициативы по поддержке семей с детьми.

Напомним, в 2020 году по инициативе «Единой России» в два раза — до 6,7 тыс. рублей — увеличено пособие по уходу за детьми до 1,5 лет. Также был увеличен максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тыс. рублей до 13504 рублей.

Помимо этого, вступил в силу закон «Единой России», который дает право семье на устройство детей в один детский сад и одну начальную школу, если в них уже обучаются их братья и сестры. Прием по новым правилам начался с 1 апреля 2021 года.

Сейчас партия занимается вопросом законодательного закрепления статуса многодетной семьи и базовых льгот к нему, единых для всей страны. Планируется, что статус будет подтверждаться удостоверением, действительным во всех регионах. Это решит проблему, когда при смене места жительства и переезде в другой субъект России родителям приходится заново подтверждать многодетность.

Ранее сообщалось, что ЕР обратится к президенту Владимиру Путину с предложением запустить программу развития инфраструктурных проектов в регионах и обеспечить ее необходимыми ресурсами, например, льготным кредитами под низкий процент и на длительный срок.

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