19:04 (мск), источник: m24.ru
Генпрокуратура предупредила об ответственности за призывы к участию в незаконных акциях
Генпрокуратура предупредила об ответственности за призывы к участию в незаконных акциях. Об этом сообщили в ведомстве.
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«В связи с распространением в интернете призывов принять участие в несогласованных протестных массовых акциях, а также призывов от организаций, в отношении которых подан иск в суд о признании их экстремистскими, Генпрокуратура РФ считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве напомнили, что данные призывы могут повлечь за собой наказание вплоть до административного ареста.
Ранее отказаться от участия в несогласованных акциях призвали в МВД РФ. Там уточнили, что в условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией.
В Кремле также напомнили о реакции полиции на несогласованные акции. По словам