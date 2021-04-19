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19:04 (мск), источник: m24.ru

Генпрокуратура предупредила об ответственности за призывы к участию в незаконных акциях

Генпрокуратура предупредила об ответственности за призывы к участию в незаконных акциях. Об этом сообщили в ведомстве.

«В связи с распространением в интернете призывов принять участие в несогласованных протестных массовых акциях, а также призывов от организаций, в отношении которых подан иск в суд о признании их экстремистскими, Генпрокуратура РФ считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона», — говорится в сообщении.

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Также в ведомстве напомнили, что данные призывы могут повлечь за собой наказание вплоть до административного ареста.

Ранее отказаться от участия в несогласованных акциях призвали в МВД РФ. Там уточнили, что в условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией.

В Кремле также напомнили о реакции полиции на несогласованные акции. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, призывы к акциям исходят из-за границы.

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