Экс-президент Чехии назвал дело о взрывах в Врбетице сфабрикованным

«Нашему правительству и связанной с ним псевдооппозиции становится понятно, что ковидом людей нельзя пугать до бесконечности, поэтому они отчаянно ищут новое искусственное пугало, с помощью которого могли бы держать людей в страхе. Они хорошо знают, что запуганным народом легче управлять. Пожалуйста, прекратите это. Вам нужно больше заботиться о нашей стране, а не о себе», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Вацлава Клауса, занимавшего пост президента Чехии в 2003—2013 годах.
Бывший глава республики отметил, что дело о взрывах в Врбетице получило новое развитие в «нервной обстановке в преддверии предстоящих в октябре парламентских выборов» и в условиях, когда «различная дезинформация и фейки быстро распространяются».
Он также предположил, что «если бы на американских президентских выборах снова победил [Дональд] Трамп <…>, то не появилось бы запоздалое дело [о взрывах в] Врбетице».