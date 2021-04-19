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16:15 (мск), источник: ТАСС

Экс-президент Чехии назвал дело о взрывах в Врбетице сфабрикованным

ПРАГА, 19 апреля. /ТАСС/. Действующие власти Чехии сфабриковали дело о взрывах на военных складах в Врбетице, чтобы держать народ в страхе и манипулировать им. Такое мнение выразил в понедельник экс-президент республики Вацлав Клаус.

Источник: РИА "Новости"

«Нашему правительству и связанной с ним псевдооппозиции становится понятно, что ковидом людей нельзя пугать до бесконечности, поэтому они отчаянно ищут новое искусственное пугало, с помощью которого могли бы держать людей в страхе. Они хорошо знают, что запуганным народом легче управлять. Пожалуйста, прекратите это. Вам нужно больше заботиться о нашей стране, а не о себе», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Вацлава Клауса, занимавшего пост президента Чехии в 2003—2013 годах.

Бывший глава республики отметил, что дело о взрывах в Врбетице получило новое развитие в «нервной обстановке в преддверии предстоящих в октябре парламентских выборов» и в условиях, когда «различная дезинформация и фейки быстро распространяются».

Он также предположил, что «если бы на американских президентских выборах снова победил [Дональд] Трамп <…>, то не появилось бы запоздалое дело [о взрывах в] Врбетице».

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