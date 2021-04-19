Кремль назвал формат выступления Путина на саммите по приглашению Байдена

«Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата», — говорится в сообщении Кремля.
В конце марта пресс-служба Белого дома сообщила, что американский президент Джо Байден пригласил Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату, которые должны пройти 22 —23 апреля. На него должны приехать лидеры более чем 40 стран.
После этого в Кремле заявили, что решение об участии в саммите Путина будет приято только после выяснения всех деталей: как саммит будет проходить, что будет считаться его итогом, кто будет на нем председательствовать.