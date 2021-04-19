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18:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Власти Праги потребовали вернуть землю под российским посольством в Чехии

Власти Праги потребовали у России вернуть территорию, на которой в настоящее время располагается российское посольство в Чехии. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщил староста района «Прага-7» Ян Чижински в своем Twitter-аккаунте.

Источник: AP 2020

«Пражский городской совет призвал чешское правительство провести переговоры о приведении площади посольства РФ в состояние, предшествовавшее вторжению войск Варшавского договора в 1968 году. Через 53 года оккупация части Стромовки Российской Федерацией должна, наконец, закончиться», — заявил Чижински.

По данным издания Novinky.cz, речь идет о бывшей части городского парка Стромовка общей площадью около половины гектара, которую постепенно заняло российское диппредставительство. На освободившейся территории городские власти планируют восстановить зеленые насаждения.

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Как отмечает газета, парк Стромовка в Праге в 1968 году был занят войсками Варшавского договора, которые разбили там лагерь. Позже часть парка заняло посольство СССР, причем данная территория не вернулась в пользование города и после ухода советских войск из Чехии в 1990—1991 годах.

18 апреля Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Такое решение стало ответной мерой на высылку из Чехии 18 российских дипломатов днем ранее. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году. Кроме того, Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Утверждается, что они находились на месте взрыва на складе во Врбетице в октябре 2014 года.

Взрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го, в результате первого погибли два человека. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Причина произошедшего оставалась неизвестной, по одной из версий, взрыв случился из-за халатности рабочих.

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