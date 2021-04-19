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18:47 (мск), источник: РБК

Путин назначил на Балтийский флот нового адмирала

Новым начальником штаба Балтийского флота назначен вице-адмирал Сергей Липилин, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу флота.

Источник: РИА "Новости"

«В соответствии с указом президента Российской Федерации вице-адмирал Сергей Липилин назначен начальником штаба — первым заместителем командующего Балтийским флотом, принял дела, должность и приступил к своим обязанностям», — говорится в сообщении.

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Липилин начал офицерскую службу в 1987 году на Тихоокеанском флоте в должности командира группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля «Ретивый». Командовал эскадренными миноносцами «Безбоязненный» и «Быстрый», в 2004 году был назначен командиром гвардейского ракетного крейсера «Варяг».

В 2012 году он закончил Военную академию Генерального штаба, с 2018 по 2021 год был заместителем командующего Черноморским флотом. Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени и другими наградами.

По информации Минобороны, основными пунктами базирования Балтийского флота являются города Балтийск в Калининградской области и Кронштадт в Ленинградской области. В составе флота есть дивизия надводных кораблей, бригада дизельных подводных лодок, соединения вспомогательных, учебных и поисково-спасательных судов, Военно-воздушные силы флота, береговые войска, части тылового, технического и специального обеспечения.

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В августе 2020 года Россия задействовала боевые корабли для охраны судов, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток-2». Как объяснил тогда заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов, это было сделано из-за возможных провокаций со стороны других стран.

По словам Попова, корабли Военно-морского флота обеспечивали безопасный переход трубоукладочного судна «Академик Черский» и судов снабжения «Остап Шеремета» и «Иван Осипенко», которые участвуют в строительстве «Северного потока-2», из Владивостока в Калининград.

«Эта мера была обусловлена рисками провокационных действий со стороны отдельных государств», — отметил тогда Попов.

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