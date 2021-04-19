18:47 (мск), источник: РБК
Путин назначил на Балтийский флот нового адмирала
Новым начальником штаба Балтийского флота назначен
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«В соответствии с указом президента Российской Федерации
Липилин начал офицерскую службу в 1987 году на Тихоокеанском флоте в должности командира группы управления
В 2012 году он закончил Военную академию Генерального штаба, с 2018 по 2021 год был заместителем командующего Черноморским флотом. Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени и другими наградами.
По информации Минобороны, основными пунктами базирования Балтийского флота являются города Балтийск в Калининградской области и Кронштадт в Ленинградской области. В составе флота есть дивизия надводных кораблей, бригада дизельных подводных лодок, соединения вспомогательных, учебных и
В августе 2020 года Россия задействовала боевые корабли для охраны судов, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток-2». Как объяснил тогда заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов, это было сделано
По словам Попова, корабли
«Эта мера была обусловлена рисками провокационных действий со стороны отдельных государств», — отметил тогда Попов.