МИД Чехии призвал союзников выслать российских дипломатов

Он отметил, что Чехия «очень ценит голос Великобритании» и слышит поддержку со стороны Евроcоюза и Соединенных Штатов.
«Мы просим о солидарности, и я попросил своих коллег также рассмотреть возможность высылки российских должностных лиц, которые работают на их территории. Но это, очевидно, решение, которое должны принимать отдельные страны», — сказал Гамачек в интервью британскому телеканалу Sky News.
Ранее в этот же день он заявлял, что реакция России на высылку сотрудников посольства из Чехии оказалась сильнее, чем ожидалось. Также, по словам Гамачека, работа посольства страны в Москве парализована после ответной высылки дипломатов. Он объяснял, что функционирует только консульский отдел, назвав сложившуюся ситуацию большим ударом для посольства.
При этом, как передает радио iRozhlas, Гамачек не исключил сокращения численности сотрудников российского посольства в Чехии.
О решении выслать 18 российских дипломатов Чехия объявила 17 апреля. Сообщалось, что дипломаты были «определены спецслужбами страны как офицеры ГРУ и СВР».
В российском МИДе на это выразили решительный протест Чехии, а 18 апреля Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства в РФ персонами нон грата.
К вечеру понедельника Чехию уже покинули высланные властями страны 18 сотрудников российского посольства и члены их семей. Они вылетели из Праги в Москву в 17:00 по местному времени (18:00 мск) спецбортом летного отряда «Россия». Чешские дипломаты, в свою очередь, прибыли в московский аэропорт Шереметьево, их рейс в Прагу запланирован на 20:00.