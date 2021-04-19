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21:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Премьер Чехии не считает взрыв в 2014 году нападением на страну

Взрыв на чешском складе боеприпасов в 2014 году не был нападением на Чешскую Республику, заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш. По его словам, целью атаки, в котором Чехия обвиняет российских разведчиков, была партия вооружения.

Источник: РИА "Новости"

«Россия не нападала на Чешскую Республику. Агенты атаковали — мы можем назвать это террористическим актом этих агентов — товары болгарского торговца оружием», — сказал Бабиш на пресс-конференции (цитата по Reuters).

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Ранее в связи со взрывом на скале боеприпасов чешская полиция объявила о розыске использовавших удостоверения на имена Александра Петрова и Руслана Боширова. В Великобритании Петрова и Боширова считают сотрудниками ГРУ, причастными к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. Они были отравлены в марте 2018 года. По информации Bellingcat и The Insider, настоящее имя Боширова — Анатолий Чепига, а Петрова — Александр Мишкин.

В 2014 году в Чехии на военных складах с разницей в полтора месяца прогремели два взрыва. Погибли два человека, население ближайших деревень было эвакуировано. Спустя семь лет чешские власти смогли назвать тех, кого они считают причастными.

В Чехии считают, что на складе хранились боеприпасы, якобы купленные неназванным болгарским торговцем оружием. Он намеревался продать их Киеву как раз во время конфликта в Донбассе. Как пишет журнал Respekt, взрыв мог произойти преждевременно: Москва рассчитывала, что груз будет уничтожен в руках торговца оружием — это нанесло бы ему ущерб в глазах партнеров.

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