21:20 (мск), источник: Коммерсантъ
Премьер Чехии не считает взрыв в 2014 году нападением на страну
Взрыв на чешском складе боеприпасов в 2014 году не был нападением на Чешскую Республику, заявил
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«Россия не нападала на Чешскую Республику. Агенты атаковали — мы можем назвать это террористическим актом этих агентов — товары болгарского торговца оружием», — сказал Бабиш на
Ранее в связи со взрывом на скале боеприпасов чешская полиция объявила о розыске использовавших удостоверения на имена Александра Петрова и Руслана Боширова. В Великобритании Петрова и Боширова считают сотрудниками ГРУ, причастными к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. Они были отравлены в марте 2018 года. По информации Bellingcat и The Insider, настоящее имя Боширова — Анатолий Чепига, а Петрова — Александр Мишкин.
В 2014 году в Чехии на военных складах с разницей в полтора месяца прогремели два взрыва. Погибли два человека, население ближайших деревень было эвакуировано. Спустя семь лет чешские власти смогли назвать тех, кого они считают причастными.
В Чехии считают, что на складе хранились боеприпасы, якобы купленные неназванным болгарским торговцем оружием. Он намеревался продать их Киеву как раз во время конфликта в Донбассе. Как пишет журнал Respekt, взрыв мог произойти преждевременно: Москва рассчитывала, что груз будет уничтожен в руках торговца оружием — это нанесло бы ему ущерб в глазах партнеров.