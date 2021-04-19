Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных Это возможно при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю
Фоторепортажи
11Пожар на «Невской мануфактуре»
2020 богатейших людей мира — 2021
21:48 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД России: земля под посольство в Праге получена на законном основании

МИД России прокомментировал предложение пражских муниципальных властей «вернуть» часть земли, используемой российским посольством. Он напомнил, что эти участки были выделены СССР в начале 70-х годов на основании действующих тогда соглашений.

Источник: Агентство «Москва»

«Упоминаемые земельные участки были выделены СССР в начале 70-х годов на основании действующих советско-чехословацких соглашений», — заявили в МИДе. Там напомнили, что ранее, если у чешской или российской стороны возникали вопросы в сфере недвижимости, задействовался механизм соответствующих экспертных консультаций.

Новость
Премьер Чехии не считает взрыв в 2014 году нападением на страну

«Если Прага с ее особо ретивыми районными старостами рискнут прибегнуть к иному “инструментарию”, напоминаем, что и у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы российской столицы», — говорится в сообщении министерства.

Ранее власти Праги на фоне разгорающегося скандала между двумя странами потребовали от России вернуть половину гектара городского парка Стромовка. Сейчас на этой территории находятся здания, принадлежащие российскому посольству.

Напомним, Чехия и Россия обменялись высылками дипломатов. Чешская сторона обвинила РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, когда погибли два человека.

Следите за развитием темы Шпионский скандал между Чехией и Россией
 Владимир Васильев: спирт Royal делали из кактусов
Лукашенко едет к Путину от США подальше
Генпрокурор Чехии связал дело Скрипалей со взрывом в Врбетице
С 1 мая изменится размер и график получения пенсий
Вице-премьер Борисов: состояние МКС может привести к катастрофе
Китай выставил Украине иск в $3,6 млрд за завод «Мотор Сич»
Пульмонолог: в России умерли более 75% пациентов на ИВЛ с COVID
«Реал», «Ман Сити» и «Челси» лишат полуфиналов Лиги чемпионов
Эксперты сообщили о подорожании ряда овощей на четверть
Здоровье
Продюсер Верки Сердючки рассказал о ее серьезной болезни Она длится уже не первый год.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Акинфеев публично обратился к Гончаренко
Роднина назвала самую яркую фигуристку в одиночном катании
Горячие темы на Авто
Предложение --(моё ) 477
Оплата через сайт самозанятым 116
просто посмеяться. 88
Парадокс 80
Товары для дома
Как превратить городскую квартиру в оазис (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
Приближается лето: где закупиться к отпуску и сэкономить
Как создать дома атмосферу теплых стран
Популярные темы на «Детях»
Отпуск с дочкой мужа. 931
Кто пролетел с Турцией 580
Вторник, картинки. Апрель 509
Забавные картинки 371
Леди
Татьяна Брухунова вернула в моду 90-е Молодая жена Петросяна показала образ в ретростиле
Дом
8 недостатков, которые скрываются в модных трендах
Дизайнер перечислил все минусы евродвушки
Крошечный санузел, который выглядит роскошно: как оформить
Как превратить городскую квартиру в оазис (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь