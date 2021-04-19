МИД России: земля под посольство в Праге получена на законном основании

«Упоминаемые земельные участки были выделены СССР в начале 70-х годов на основании действующих советско-чехословацких соглашений», — заявили в МИДе. Там напомнили, что ранее, если у чешской или российской стороны возникали вопросы в сфере недвижимости, задействовался механизм соответствующих экспертных консультаций.
«Если Прага с ее особо ретивыми районными старостами рискнут прибегнуть к иному “инструментарию”, напоминаем, что и у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы российской столицы», — говорится в сообщении министерства.
Ранее власти Праги на фоне разгорающегося скандала между двумя странами потребовали от России вернуть половину гектара городского парка Стромовка. Сейчас на этой территории находятся здания, принадлежащие российскому посольству.
Напомним, Чехия и Россия обменялись высылками дипломатов. Чешская сторона обвинила РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, когда погибли два человека.