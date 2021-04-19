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19 апреля, источник: Известия

Источник раскрыл детали переговоров по Донбассу

Трехчасовые переговоры политических советников и представителей МИД России, Германии, Франции и Украины закончились безрезультатно. Об этом сообщил в понедельник, 19 апреля, источник в российской делегации.

Источник: Reuters

«Конкретные предложения Российской Федерации о механизме предотвращения эскалации перестрелок, а также способам привлечения к ответственности виновных натолкнулись на обструкцию со стороны Украины», — рассказал он «РИА Новости».

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При этом источник подчеркнул, что вопросы, которые касались темы о соблюдении перемирия, были затронуты по инициативе России. Представители ФРГ и Франции, по его информации, вместо конкретных решений в данной области выступили с предложением «безадресного декларативного политического заявления о приверженности режиму прекращения огня».

Собеседник агентства подчеркнул, что данное предложение было сказано в стиле, как говорил замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак: «Мы за все хорошее и против всего плохого».

По словам источника в российской делегации, позиции Франции, Германии и Украины говорят о явном стремлении к имитации и дальнейшему затягиванию переговорного процесса даже ценой жертв, а также разрушений на Донбассе по обе линии фронта.

Ранее в этот день глава МИД ФРГ Хайко Маас по итогам видеоконференции министров иностранных дел стран ЕС сообщил, что нормандский формат остается подходящей площадкой для достижения деэскалации ситуации на востоке Украины. При этом он призвал Россию и Украину к сотрудничеству.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить в формате «нормандской четверки» ситуацию в Донбассе со всеми лидерами. Также он отметил, что Киев готов в любой момент вернуться к содержательному дипломатическому диалогу по Донбассу.

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15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что обстановка на линии соприкосновения в Донбассе вызывает беспокойство. По ее словам, Киев не хочет добиваться урегулирования мирными и дипломатическими средствами.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия в свою очередь многократно заявляла, что не является стороной конфликта, происходящего на территории страны. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

В 2015 году по итогам встреч глав России, Украины, Франции и Германии был принят комплекс мер, который предусматривает выполнение Минских соглашений. Также были разработаны шаги по фактической реализации Минского соглашения.

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