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00:36 (мск), источник: РБК

В партии Зеленского призвали разорвать дипотношения с Россией

Также депутаты от «Слуги народа» потребовали призвать резервистов в Вооруженные силы и начать мобилизацию войск. По их мнению, действия России близ границ с Украиной и в Крыму являются «экзистенциальной угрозой».

Источник: AP 2020

Во фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде потребовали расторгнуть дипломатические отношения между Россией и Украиной. Об этом говорится в проекте заявления, которое опубликовал в Facebook депутат от «Слуги народа», экс-глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко. Аналогичную публикацию сделала депутат Рады от «Слуги народа» Лиза Богуцкая.

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«Призываем президента Украины, верховного главнокомандующего вооруженными силами [Владимира Зеленского] расторгнуть дипломатические отношения с Российской Федерацией, внести на рассмотрение Рады проект закона “О территориальной обороне”, провести призыв резервистов в Вооруженные силы и заблаговременно начать проведение мероприятий мобилизации», — говорится в заявлении.

Также депутаты предложили Зеленскому обратиться к правительствам государств, подписавших так называемый Будапештский меморандум (Великобритании и США), с просьбой о временном направлении своих военных на территорию Украины «в качестве сдерживающего фактора возможной агрессии со стороны России ввиду нарушения ею обязательств в рамках Меморандума воздерживаться от угрозы силой или ее применения против Украины». Кроме того, парламентарии предложили обратиться к государствам-членам НАТО с предложением «временно развернуть на территории Украины подразделения противокорабельных ракет и противовоздушной и противоракетной обороны, а также боевых кораблей».

По мнению депутатов, действия России являются «экзистенциальной угрозой», а Киев должен воспринимать их как реальные приготовления к «расширению вооруженной агрессии».

Помимо этого, парламентарии призвали украинцев, проживающих и работающих на территории России и ее «государств-сателлитов», завершить свои дела и вернуться на Украину.

Авторы заявления считают, что Россия существенно обострила отношения с теми странами, союзами государств и международными организациями, которые традиционно активно и эффективно поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины. Среди них были упомянуты Евросоюз, НАТО и США.

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«Нельзя не заметить, что кампания информационно-психологического давления сопровождает масштабные военные приготовления — по линии государственной границы с Украиной, на территории оккупированного Крыма и, кажется, уже оккупированной Белоруссии, Россия сконцентрировала и продолжает наращивать там военную группировку», — говорится в сообщении.

По мнению депутатов, украинским властям необходимо провести заседание Верховной рады при участии Зеленского, членов правительства и руководителей спецслужб для обсуждения всего комплекса мер по укреплению безопасности и обороны Украины.

Ситуация в Донбассе обострилась в прошлом месяце. В конце марта The New York Times сообщила, что к границам Украины были стянуты 4 тыс. российских военных, в том числе в Ростовской, Брянской и Воронежской областях, а также в Крыму.

Всего, по данным газеты, вдоль границ расположились 28 батальонных тактических групп ВС России.


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на эту публикацию заявил, что перемещение российских войск по территории страны не угрожает другим государствам и не должно их беспокоить.

Он добавил, что Россия осуществляет «необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей», а ее войска никогда не принимали и не принимают участия в конфликте на Украине. В Минобороны пояснили перемещение военных на Крымский полуостров плановыми учениями Южного военного округа.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) также сообщила о переброске военных в Ростовскую область, причем, по ее сведениям, у некоторых машин были закрыты номера. В ответ на это Песков сказал, что военные «передвигаются на российской территории в тех направлениях, в которых считают нужным».

Представитель Белого дома Джен Псаки говорила, что сейчас у границ с Украиной сосредоточено максимальное с 2014 года число российских военных. «США чрезвычайно обеспокоены недавно возросшей российской агрессией в восточной Украине, включая передвижения российских войск у украинской границы. Россия сейчас сосредоточила больше войск на границе с Украиной, чем когда-либо, начиная с 2014 года», — сказала она.

Михаил Юшков


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