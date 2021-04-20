ЕС: подозрения Чехии в причастности России ко взрыву в Врбетице обоснованы

«Решение России последовало за заявлением Чехии от 17 апреля о высылке 18 сотрудников российского посольства на основании обоснованных подозрений в причастности агентов российской военной разведки (ГРУ) к взрыву склада боеприпасов в городе Врбетице в 2014 году», — говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
Ведомство уточнило, что агенты ГРУ, причастные ко взрыву в Чехии, также ответственны за попытку убийства Юлии и Сергея Скрипалей в Солсбери в 2018 году. «ЕС глубоко обеспокоен повторением негативной модели опасного злонамеренного поведения со стороны России в Европе. Россия должна прекратить эту деятельность, которая нарушает устоявшиеся международные принципы и нормы и угрожает стабильности в Европе», — говорится в заявлении.
Власти Чехии объявили о высылке российских дипломатов 17 апреля. Так Прага ответила на предполагаемую причастность Москву ко взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. По версии чешских властей, к взрыву причастна российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ — Александра Петрова и Руслана Боширова. В ответ МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.