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01:16 (мск), источник: Lenta.Ru

В Еврокомиссии оценили сроки поставок российской вакцины от коронавируса

Поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европу начнутся не раньше конца 2021 года. Так сроки оценил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в беседе с газетой Figaro, передает РИА Новости.

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Источник: Reuters

Он отметил, что в ближайшие недели Европейское агентство по лекарственным средствам изучит досье препарата, после чего вынесет соответствующее решение. Именно это послужит первым шагом для поставок вакцины в Европу. «Не думаю, что значительное количество доз “Спутника V” будет доступно для Европы до конца 2021 года», — сказал Бретон.

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Ранее сообщалось, что правительство Австрии договорилось купить у России миллион доз вакцины «Спутник V». Там также выразили надежду на быстрое одобрение препарата со стороны ЕМА, «потому что каждая дополнительная вакцина помогает нам спасать жизни, обеспечивать рабочие места и быстрее возвращаться к нормальной жизни».

Российская вакцина «Спутник V» была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и стала первой в мире зарегистрированной прививкой от коронавируса на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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