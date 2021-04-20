Axios: посол США в России отказался покидать страну

По словам собеседников СМИ, господин Салливан полагает, что, если президент России Владимир Путин хочет, чтобы он покинул страну, он должен заставить его это сделать. Других подробностей пребывания посла в Москве источники не привели.
16 апреля в ответ на новые санкции США МИД России выслал десять американских дипломатов и рекомендовал послу отправиться «домой, на консультации». По сути, это означает, что власти РФ высылают американского посла. Также Джон Салливан был приглашен на встречу с помощником президента России Юрием Ушаковым. На этой встрече помощник главы государства проинформировал посла о российских контрсанкциях.
В то же время посол РФ в США Анатолий Антонов сейчас находится в России. Он покинул Вашингтон 20 марта для консультаций в Москве. Он был отозван домой «на консультации» после того, как президент Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Владимира Путина убийцей.