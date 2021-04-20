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04:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Axios: посол США в России отказался покидать страну

Несмотря на рекомендации Москвы, посол США в России Джон Салливан не намерен покидать страну, сообщил Axios со ссылкой на источники. Госдепартамент США отказался комментировать изданию эту информацию.

Источник: РИА "Новости"

По словам собеседников СМИ, господин Салливан полагает, что, если президент России Владимир Путин хочет, чтобы он покинул страну, он должен заставить его это сделать. Других подробностей пребывания посла в Москве источники не привели.

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16 апреля в ответ на новые санкции США МИД России выслал десять американских дипломатов и рекомендовал послу отправиться «домой, на консультации». По сути, это означает, что власти РФ высылают американского посла. Также Джон Салливан был приглашен на встречу с помощником президента России Юрием Ушаковым. На этой встрече помощник главы государства проинформировал посла о российских контрсанкциях.

В то же время посол РФ в США Анатолий Антонов сейчас находится в России. Он покинул Вашингтон 20 марта для консультаций в Москве. Он был отозван домой «на консультации» после того, как президент Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Владимира Путина убийцей.

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