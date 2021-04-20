США выделили Украине более $60 млн на противодействие «российской агрессии»

«Дополнительные ресурсы будут использованы в этом году для решения ряда ключевых вопросов в различных сферах развития Украины, к которым, в частности, относятся: поддержка роста экономики и улучшения состояния здоровья украинцев — $34 млн; совершенствование мер по противодействию коррупции — $14 млн; противодействие российской агрессии — $63 млн; укрепление демократии и управления — $44 млн», — говорится в сообщении.
Поддержка роста экономики и улучшения состояния здоровья украинцев подразумевают, в частности, восстановление Украины после пандемии COVID-19. В части борьбы с коррупцией предполагается поддержка соответствующей реформы.
В сфере противодействия «российской агрессии» планируется направить средства на защиту прав человека и доступ к правосудию пострадавшим украинцам, на снижение энергетической и экономической зависимости Украины от России благодаря подключению к энергетической сети Европы и укреплению национальных предприятий на востоке страны, а также на расширение доступа украинцев к объективной информации.
Демократию планируется укрепить через расширение судебной реформы и другие меры.
Ранее американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что США готовы помогать Украине в вопросах обеспечения ее самообороны. Действия России у границ Украины глава Пентагона назвал провокацией.
Ситуация на юго-востоке Украины обострилась в конце марта. Переговоры политсоветников лидеров стран «нормандского формата» (РФ, Украины, Франции и Германии), состоявшиеся 19 апреля, провалились. Сторонам не удалось согласовать конкретные меры деэскалации.