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12:44 (мск), источник: РБК

Верховный суд смягчил меру пресечения Меню

Аудитору Счетной палаты и экс-губернатору назначили подписку о невыезде вместо запрета определенных действий. Михаила Меня задержали в ноябре.

Источник: РИА "Новости"

Верховный суд России изменил меру пресечения экс-губернатору Ивановской области и аудитору Счетной палаты Михаилу Меню на подписку о невыезде. Об этом РБК сообщил его адвокат Мурад Мусаев. В пресс-службе Верховного суда России подтвердили РБК эту информацию.

После задержания Меню была назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий — пользоваться интернетом, вести переписку, общаться с фигурантами своего уголовного дела и свидетелями, а также покидать свое место жительства, за исключением двухчасовых прогулок.

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Мень занимал должность губернатора Ивановской области с 2005 по 2013 год. Затем в течение пяти лет он возглавлял Минстрой. В июне 2018-го его назначили аудитором Счетной палаты. В ноябре прошлого года аудитора задержали. Тогда Совет Федерации дал согласие на привлечение аудитора к уголовной ответственности по просьбе генерального прокурора Игоря Краснова.

По версии следствия, Михаил Мень в период руководства Ивановской областью руководил хищениями, организованными совместно с бенефициарами группы «Продо». «Продо» — крупный производитель мяса птицы, колбас, мясных полуфабрикатов и молочных продуктов. Предприятие в 2004 году основала подконтрольная Роману Абрамовичу компания Millhouse Caplital.

Меню предъявили обвинение в присвоении или растрате 700 млн руб. из бюджета Ивановской области (ч. 4 ст. 160 УК). Как полагают в СК, по указанию Меня были приняты документы, на основании которых ОАО «Ивановский бройлер» под видом займов получило 700 млн руб., после чего эти деньги были похищены.

Сам Мень с обвинением не согласен: он заявлял, что его могли оговорить.

Обвинительное заключение по делу Меня Генпрокуратура изучала месяц. Как отмечал «Коммерсантъ», это намного больше обычного срока — на практике, это обычно занимает около десяти дней.

В 20-х числах апреля срок давности по делу Меня должен истечь, и в этом случае никто из фигурантов реального срока заключения не получит.

Источники РБК рассказывали, что в Счетной палате сейчас готовится замена Михаилу Меню, который сохраняет пост аудитора несмотря на следственные действия.

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