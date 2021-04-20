13:10 (мск), источник: Коммерсантъ
МИД России заявил о скором открытии чартерных рейсов в Египет
В ближайшее время будет объявлено об открытии чартерных рейсов из России на курорты Египта. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.
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«Все идет по плану. В ближайшее время объявят, это на другом уровне будет (объявлено.— “Ъ”). Думаю, что все практически предрешено», — ответил Богданов на соответствующий вопрос журналистов (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что в ходе визита главы МИД России Сергея Лаврова в Египет по этому вопросу были достигнуты предварительные договоренности.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» c 26 апреля увеличит количество рейсов из Москвы в Каир, при этом летать в столицу Египта будут более вместительные широкофюзеляжные самолеты.
Российские авиакомпании с 2018 года могут летать только в Каир, после крушения самолета A321 «Когалымавиа» в 2015 году авиасообщение между двумя странами отсутствовало полностью. «Аэрофлот» сообщил, что возобновит полеты в