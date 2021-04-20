В Кремле оценили действия Чехии в отношении России

«Считаем лишенным здравого смысла такую линию Праги, выглядит всё как попытки быть похожими в непредсказуемых и агрессивных действиях на своих старших товарищей за океаном», — указал Песков.
Песков прокомментировал и слова, сказанные официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой о ситуации с расследованием взрывов складов в Чехии.
В эфире радиостанции «Вести FM» она указала, что обвинения Чехии — это «маразматический парад», и добавила, что нет сомнений в том, что за этими действиями против России стоит Вашингтон.
«Абсолютно правильные формулировки звучат из министерства иностранных дел, потому что это решение и эти голословные, безосновательные обвинения наших чешских оппонентов, конечно, возмутительны. И они не поддаются ни понимаю, ни анализу», — сказал Песков.
Также он назвал абсурдными обвинения Чехии в адрес российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых в причастности в том числе к инциденту в Врбетице, и подчеркнул, что эти заявления «не являются поводом какого-то анализа», как не будет проверяться и факт пересечения этими людьми границы.
По словам пресс-секретаря, в целом в отношении России проводится «линия на недружественное воздействие», оказываются давление и попытки сдерживания.
Москва при этом остается открытой для «уважительного диалога, основанного на принципах взаимного учета позиций друг друга, терпимости к расхождениям во взглядах», подчеркнул Песков. Он указал, что диалог «требует адекватной политической воли со стороны визави» РФ.
17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Первый вице-премьер Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.
На следующий день Москва в ответ объявила 20 сотрудников чешского посольства в РФ персонами нон грата, которые покинули Россию 19 апреля.
В Чехии реакцию российской стороны назвали более сильной, чем ожидалось. По словам Гамачека, работа посольства в Москве парализована, и это большой удар для посольства.
19 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш уточнил, что инцидент в Врбетице был направлен на товар болгарского бизнесмена. Полный отчет Прага опубликовать не может, но может утверждать, что это не было нападением России на Чехию.
Также глава чешского правительства отметил, что обсудит с Гамачеком дальнейшие действия Праги в отношении России.
Он также заявил, что Чехия «ценит голос Великобритании» и слышит поддержку со стороны Евроcоюза и Соединенных Штатов, призвав их рассмотреть возможность высылки российских дипломатов в проявление солидарности.
В свою очередь 19 апреля Евросоюз поддержал обвинения Чехии, назвав «обоснованными» подозрения в якобы причастности России ко взрыву боеприпасов.
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