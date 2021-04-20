Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
1830 лет «Русским витязям»
10«Потерянный рай»
13:48 (мск), источник: Известия

В Кремле оценили действия Чехии в отношении России

Меры, принятые Чехией в отношении российских дипломатов и заявления о причастности России ко взрыву боеприпасов в городе Врбетице в 2014 году, безосновательны и разрушительны для двусторонних отношений. Об этом 20 апреля сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Источник: Известия

«Считаем лишенным здравого смысла такую линию Праги, выглядит всё как попытки быть похожими в непредсказуемых и агрессивных действиях на своих старших товарищей за океаном», — указал Песков.

Песков прокомментировал и слова, сказанные официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой о ситуации с расследованием взрывов складов в Чехии.

В эфире радиостанции «Вести FM» она указала, что обвинения Чехии — это «маразматический парад», и добавила, что нет сомнений в том, что за этими действиями против России стоит Вашингтон.

«Абсолютно правильные формулировки звучат из министерства иностранных дел, потому что это решение и эти голословные, безосновательные обвинения наших чешских оппонентов, конечно, возмутительны. И они не поддаются ни понимаю, ни анализу», — сказал Песков.

Также он назвал абсурдными обвинения Чехии в адрес российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых в причастности в том числе к инциденту в Врбетице, и подчеркнул, что эти заявления «не являются поводом какого-то анализа», как не будет проверяться и факт пересечения этими людьми границы.

Новость
МИД Чехии призвал союзников выслать российских дипломатов

По словам пресс-секретаря, в целом в отношении России проводится «линия на недружественное воздействие», оказываются давление и попытки сдерживания.

Москва при этом остается открытой для «уважительного диалога, основанного на принципах взаимного учета позиций друг друга, терпимости к расхождениям во взглядах», подчеркнул Песков. Он указал, что диалог «требует адекватной политической воли со стороны визави» РФ.

17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что власти страны подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Первый вице-премьер Ян Гамачек заявил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов, а полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.

На следующий день Москва в ответ объявила 20 сотрудников чешского посольства в РФ персонами нон грата, которые покинули Россию 19 апреля.

В Чехии реакцию российской стороны назвали более сильной, чем ожидалось. По словам Гамачека, работа посольства в Москве парализована, и это большой удар для посольства.

Новость
Власти Праги потребовали вернуть землю под российским посольством в Чехии

19 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш уточнил, что инцидент в Врбетице был направлен на товар болгарского бизнесмена. Полный отчет Прага опубликовать не может, но может утверждать, что это не было нападением России на Чехию.

Также глава чешского правительства отметил, что обсудит с Гамачеком дальнейшие действия Праги в отношении России.

Он также заявил, что Чехия «ценит голос Великобритании» и слышит поддержку со стороны Евроcоюза и Соединенных Штатов, призвав их рассмотреть возможность высылки российских дипломатов в проявление солидарности.

В свою очередь 19 апреля Евросоюз поддержал обвинения Чехии, назвав «обоснованными» подозрения в якобы причастности России ко взрыву боеприпасов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Шпионский скандал между Чехией и Россией
 Численность поступления: доля нефтяных доходов в бюджете стала рекордно низкой
Квадратные меры: темпы роста цен на первичное жилье в России замедлились
Меркель: Германия приняла решение в пользу «Северного потока-2»
Лукашенко поддержал перенос переговоров по Донбассу из Минска
СМИ узнали возможные сроки открытия чартеров на курорты Египта
Фото носильщика с оптового рынка стало лучшим снимком 2021 года
Заблудившаяся кошка трижды поднялась на вершину горы
Ученые выявили неожиданный симптом деменции
Gnezdo.ru
Вооруженный конфликт России и США: НАТО не спасет
Что на самом деле делали полевые жёны на фронте
Важное о вакцине Спутник-V. Россиянам стоит знать
Какая судьба ждет российский рубль
Hi-Tech
На снимках Земли со спутников нашли странные объекты (фото) Наша планета таит много интересных вещей
Авто
Представлен самый дорогой суперкар в истории Китая (фото) Его силовая установка выдает 1400 лошадиных сил и способна разогнать автомобиль до 400 км/ч
Кино
Звезды «Гарри Поттера» скорбят по Хелен МакКрори Актриса скончалась после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием
Товары для дома
Как превратить городскую квартиру в оазис (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
Приближается лето: где закупиться к отпуску и сэкономить
Как создать дома атмосферу теплых стран
Популярные темы на «Детях»
Отпуск с дочкой мужа. 1076
Кто пролетел с Турцией 581
Картинки, вторник. 568
Вторник, картинки. Апрель 510
Леди
Татьяна Брухунова вернула в моду 90-е Молодая жена Петросяна показала образ в ретростиле
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Булавка может спасти жизнь пациента в случае инсульта
Онколог назвал симптомы четырех стадий рака: что должно насторожить
Песков рассказал о продлении майских праздников
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь