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13:36 (мск), источник: Ведомости

Меркель заявила о решении Германии в пользу «Северного потока-2»

Вокруг «Северного потока — 2» идет политическая борьба, но Германия, несмотря на позицию других стран Европейского союза (ЕС), приняла решение в пользу газопровода, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе весенней сессии парламентской ассамблеи Совета Европы.

Источник: AP 2020
Мы здесь, возможно, видим конфликт, который гораздо шире и сосредоточен на вопросе, в какой мере мы хотим поддерживать торговлю с Россией, прежде всего в энергетической сфере. Германия приняла решение в пользу строительства «Северного потока — 2». Но это политическая борьба, которую многие оценивают иначе.
Ангела Меркель
канцлер Германии (цитата по ТАСС)

В то же время Германия выступила за то, чтобы Украина сохранила статус страны-транзитера российского газа. Комментируя качество сырья, Меркель подчеркнула, что оно будет не хуже, чем у газа, проходящего через «Северный поток» или того, что идет из Россию в Турцию.

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«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году. Против завершения его строительства выступают Польша и США.

Соединенные штаты последовательно вводили санкции против компаний-участников проекта, из-за чего не менее 18 из них отказались участвовать в стройке. В США расценивают проект как угрозу энергетической безопасности Европы. В России такое отношение США считают проявлением «нечестной конкуренции».

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