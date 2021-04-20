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14:09 (мск), источник: Life.ru

Лукашенко поддержал идею переноса переговорной площадки по Донбассу из Минска

Украина отказалась посылать туда свою делегацию, потому что Белоруссия якобы находится «под каблуком» у России. Дискуссии об альтернативной площадке уже ведутся. Киев, например, голосует за Польшу.

Источник: РИА "Новости"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался не против идеи переноса переговорной площадки по Донбассу из Минска, если это пойдёт на пользу Украине. Об этом он заявил во вторник на встрече с депутатом Верховной рады Евгением Шевченко, сообщает БелТА.

«Говорят, в другое место (есть. — Прим. Лайфа) желание перенести. Да ради бога. Если Украине это выгодно и пойдёт на пользу, мы будем только приветствовать», — заверил своего собеседника белорусский политик.

Напомним, что 6 апреля официальный Киев отказался направить свою делегацию в Минск на переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе. Свой отказ от переговоров Украина объясняет «вражеской риторикой» Белоруссии — мол, Минск находится «под влиянием России» и подыгрывает Москве.

Дискуссии об альтернативной площадке уже ведутся. В частности, глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук предложил перенести переговоры по Донбассу в Польшу.

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