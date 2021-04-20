14:40 (мск), источник: ТАСС
Россия ограничила зону полетов над Черным морем
Под полное перекрытие попали некоторые воздушные трассы в Симферопольском районе. При этом зона полетов над Крымским полуостровом не перекрывается.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россия сообщила о введении зоны опасной для полетов гражданской авиации в районе над Черным морем и Крымом, следует из оперативной информации об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов (NOTAM).
Всего РФ издала три NOTAM. Они с незначительными различиями действуют до 24 апреля. Под полное перекрытие попали ряд воздушных трасс в Симферопольском районе полетной информации над акваторией Черного моря. При этом зона полетов над Крымским полуостровом не перекрывается.
Как следует из NOTAM, в некоторых зонах действует перекрытие только выше 11 900 м (то есть выше уровня полетов гражданской авиации), в других — выше 6 100 м, а
Ранее во вторник
Ранее Федеральное авиационное управление (FAA) США выпустило NOTAM, в котором рекомендовало американским авиакомпаниям с особой осторожностью совершать полеты над некоторыми районами России и Украины. Особую осторожность рекомендовано соблюдать при полетах «в, из, в пределах или над» районами полетной информации (РПИ) Киева, Днепра (бывший Днепропетровск) и Симферополя, а также в расположенных в пределах 100 морских миль от них областях РПИ Москвы и