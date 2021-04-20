Путин подписал указ об онлайн-оформлении вычетов по НДФЛ

Согласно указу, теперь налоговый вычет можно будет оформить онлайн, без посещения отделений Федеральной налоговой службы и сбора документов.
По действующему на данный момент механизму налогоплательщику требуется подать декларацию по НДФЛ с документами, подтверждающими право на вычет. Только после их проверки, которая длится около трех месяцев, можно вернуть 13% подоходного налога.
Закон же упрощает получение имущественных вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам, а также инвестиционных вычетов — по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.
Налогоплательщик, согласно упрощенному порядку оформления, закрепленному указом президента, может направить в налоговый орган заявление на получение социальных вычетов в письменном виде или в электронной форме. Заявление должно быть рассмотрено в течение 30 дней, и ответ должен быть предоставлен через личный кабинет налогоплательщика или в электронной форме.
Декларацию налоговики будут проверять сами с помощью автоматизированной информационной системы, заполнять ее налогоплательщику не придется.
В законе также уточняется, что право на имущественный налоговый вычет при покупке квартиры или комнаты в строящемся доме будет возникать с даты, указанной в акте приема-передачи объекта долевого строительства. Обратиться за его получением налогоплательщик сможет после госрегистрации прав на эту собственность.
Законом также устанавливается штраф за подачу налоговым агентом недостоверных сведений в рамках упрощенного порядка оформления инвестиционных налоговых вычетов — он будет равен 20% от суммы неправомерно полученного вычета. Такому же штрафу подвергнется банк, который предоставил недостоверные сведения о расходах налогоплательщика.
Нововведения должны вступить в силу с 1 января 2022 года и распространиться на вычеты, право на которые возникло с 1 января 2020 года. Для ряда норм установлен иной срок.
В Минфине в декабре уточнили, что благодаря переходу процедуры в онлайн-формат закон позволит снизить издержки банков (налоговых агентов) и сделать оформление налогового вычета более комфортным для всех участников процесса.