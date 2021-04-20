16:57 (мск), источник: Daily Storm
Путин подписал ряд законов о защите прав детей и абитуриентов
Штраф за высадку ребенка без билета из транспортного средства может достигать 30 тысяч рублей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Президент России Владимир Путин подписал несколько законов, ранее принятых Госдумой и одобренных Советом Федерации. В частности, глава государства утвердил закон, который вводит штраф до 30 тысяч рублей за высаживание из общественного транспорта безбилетников возрастом до 16 лет. Также российский лидер одобрил инициативу о приоритетном зачислении детей силовиков в профильные вузы и закон об обязательном информировании избирателей о статусе иноагента у кандидата.
В документе уточняется, что речь идет о действиях, которые не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что наказание за такой поступок позволит избежать несчастных случаев. «Ведь оставшийся один, иногда и просто в чистом поле, ребенок — а такие случаи были — может заболеть или погибнуть», — подчеркивал он.
Второй документ предусматривает, что дети сотрудников МВД, а также служащих в нацгвардии с выслугой 20 лет или более имеют приоритетное право на поступление в вузы, находящиеся в ведении МВД и Росгвардии.
Приоритет действует только в том случае, если кандидаты на поступление «успешно прошли вступительные испытания».
По мнению авторов идеи, изменение не повлияет на конкурентность поступления и уравняет детей сотрудников органов внутренних дел с отпрысками военнослужащих, уже имеющими право на льготу. До принятия закона подобное право уже было у детей военнослужащих, чьи родители отслужили 20 лет или более.
В их агитации не менее 15% текста должно занимать предупреждение о том, что они считаются в РФ иноагентами. Кроме того, документ запрещает им участвовать в избирательных кампаниях с целью помочь или помешать тому или иному кандидату.
Ранее Путин подписал закон, позволяющий ему еще дважды баллотироваться на пост главы государства. Ранее президент не мог занимать эту должность более двух сроков подряд. Кроме того, Путин подписал закон о просветительской деятельности, которую предлагается понимать как работу, направленную на распространение знаний, умений, навыков. При этом правительство будет определять форму контроля за такой деятельностью, чтобы не допустить «разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни».
Егор Латышев