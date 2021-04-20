Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пенсии повысят: кто получит прибавку и право на досрочные выплаты В Госдуме и Совете Федерации обсуждают новое повышение пенсий
Фоторепортажи
11Пожар на «Невской мануфактуре»
10«Потерянный рай»
16:57 (мск), источник: Daily Storm

Путин подписал ряд законов о защите прав детей и абитуриентов

Штраф за высадку ребенка без билета из транспортного средства может достигать 30 тысяч рублей.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин подписал несколько законов, ранее принятых Госдумой и одобренных Советом Федерации. В частности, глава государства утвердил закон, который вводит штраф до 30 тысяч рублей за высаживание из общественного транспорта безбилетников возрастом до 16 лет. Также российский лидер одобрил инициативу о приоритетном зачислении детей силовиков в профильные вузы и закон об обязательном информировании избирателей о статусе иноагента у кандидата.

Согласно закону, если ребенка до 16 лет без билета высадил из автобуса водитель, то ему грозит штраф в пять тысяч рублей. Для должностных лиц наказание увеличено и составляет от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

В документе уточняется, что речь идет о действиях, которые не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что наказание за такой поступок позволит избежать несчастных случаев. «Ведь оставшийся один, иногда и просто в чистом поле, ребенок — а такие случаи были — может заболеть или погибнуть», — подчеркивал он.

Второй документ предусматривает, что дети сотрудников МВД, а также служащих в нацгвардии с выслугой 20 лет или более имеют приоритетное право на поступление в вузы, находящиеся в ведении МВД и Росгвардии.

Приоритет действует только в том случае, если кандидаты на поступление «успешно прошли вступительные испытания».

По мнению авторов идеи, изменение не повлияет на конкурентность поступления и уравняет детей сотрудников органов внутренних дел с отпрысками военнослужащих, уже имеющими право на льготу. До принятия закона подобное право уже было у детей военнослужащих, чьи родители отслужили 20 лет или более.

Также глава государства подписал закон, который обязывает иноагентов при участии в выборах информировать избирателей о своем статусе.

В их агитации не менее 15% текста должно занимать предупреждение о том, что они считаются в РФ иноагентами. Кроме того, документ запрещает им участвовать в избирательных кампаниях с целью помочь или помешать тому или иному кандидату.

Ранее Путин подписал закон, позволяющий ему еще дважды баллотироваться на пост главы государства. Ранее президент не мог занимать эту должность более двух сроков подряд. Кроме того, Путин подписал закон о просветительской деятельности, которую предлагается понимать как работу, направленную на распространение знаний, умений, навыков. При этом правительство будет определять форму контроля за такой деятельностью, чтобы не допустить «разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни».

Во время загрузки произошла ошибка.

Егор Латышев

 Россия ограничила полеты над Крымом и Черным морем
Госдума запретила чиновникам и военным иметь иностранное гражданство
Меркель: Германия приняла решение в пользу «Северного потока-2»
У чиновников изъяли незаконное имущество на 74 миллиарда рублей
В РАН рассказали о вакцине от COVID-19 в виде молочного напитка
Избранный на шестой срок президент Чада умер от боевых ранений
Фото носильщика с оптового рынка стало лучшим снимком года
Россия ограничила зону полетов над Черным морем
Ученые выявили неожиданный симптом деменции
Gnezdo.ru
Вооруженный конфликт России и США: НАТО не спасет
Касается всех водителей: сюрприз с 1 июля
Важное о вакцине Спутник-V. Россиянам стоит знать
Какая судьба ждет российский рубль
Авто
Bentley привезла в Россию роскошный Continental GT Mulliner Купе отличается эксклюзивным оформлением экстерьера и интерьера от британского ателье
Новости партнеров
"Единая Россия" заставила аптеки информировать людей о доступных аналогах
"Единая Россия" добилась ликвидации аптечной монополии
"Единая Россия" готова бороться с монополизацией на аптечном рынке
Кому на самом деле принадлежит Крым по праву: офицер НАТО сделал заявление
Дети
Наталья Подольская опубликовала нежное фото с 5-месячным сыном Фанаты обсуждают подросшего мальчика.
Леди
Татьяна Брухунова вернула в моду 90-е Молодая жена Петросяна показала образ в ретростиле
Дом
5 квартир-малышек, в которых вы захотите жить
Как выглядит квартира для студента-первокурсника
9 вариантов применения нашатырного спирта в уборке
Как превратить городскую квартиру в оазис (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь