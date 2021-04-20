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18:31 (мск), источник: Ведомости

Шойгу объяснил наращивание сил на юге действиями НАТО

Россия наращивает боевые возможности войск Южного военного округа (ЮВО) в ответ на попытки НАТО противодействовать нормализации обстановки в некоторых странах Ближнего Востока и Закавказья, сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Источник: РИА "Новости"

«Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья. Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа», — сказал министр на заседании коллегии Министерства обороны РФ.

По словам главы ведомства, в 2020 г. войска получили более 3200 единиц современного вооружения и военной техники, их доля в воинских частях и соединениях составила 70%.

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Помимо этого военно-политическое руководство Украины, по мнению Шойгу, стремится дестабилизировать ситуацию в Донбассе, а США и НАТО ведут провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря.

«Военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается сложной», — сказал министр. «Это во многом связано с попытками ряда иностранных государств нарастить свое военное присутствие у южных и западных границ России», — добавил Шойгу.

Ранее в Киеве пожаловались на концентрацию российских войск вдоль восточной украинской границы на фоне возобновления обстрелов в Донбассе и жертв среди украинских солдат и мирного населения.

В Кремле подчеркнули, что Москва оставляет за собой право перемещать воинские подразделения по своей территории, отметив, что они не угрожают соседним государствам. В то же время Москва подчеркнула, что готова «защитить» русскоязычное население Донбасса в случае необходимости.

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