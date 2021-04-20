17:49 (мск), источник: ТАСС
Вице-премьер Чехии допустил высылку из Праги всех российских дипломатов
ПРАГА, 20 апреля. /ТАСС/.
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Соответствующее сообщение чиновник разместил во вторник на своей странице в Facebook, комментируя высылку 20 сотрудников чешского посольства в Москве.
«Я ожидал немного иной реакции с российской стороны, но хорошо. Мы должны распределить по фазам [ответ Праги на выдвигаемые в адрес Москвы обвинения вокруг взрывов в деревне Врбетице]. Сегодня пришел черед [лишенного права на участие в тендере на строительство энергоблока на АЭС] Росатома, которых их [Россию] не порадует. Мы должны посоветоваться о дальнейших вариантах. Я готов ко всему — и на строительство [чешско-российских] отношений с самого нуля. Это означает, что мы отправим их всех домой».