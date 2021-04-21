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03:38 (мск), источник: РБК

Турция назвала продажу боевых дронов Украине сделкой «не против России»

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Haberturk заявил, что Анкара продает Киеву боевые беспилотники Bayraktar TB2 без предварительных условий, а сделка не направлена против России.

Источник: AFP 2020

«Мы продаем беспилотники тому, кто это запрашивает, у нас нет никаких предварительных условий. Эта сделка [с Украиной] не против России», — сказал он.

По его словам, если у России появится потребность в турецкой военной продукции, то Анкара обязательно заключит с ней сделку.

«Мы, к счастью, страна, которая имеет хорошее производство, нам есть, что продать», — отметил министр, напомнив, что ранее Турция приобрела у России ракетные системы С-400, а сейчас ведет переговоры о приобретении второго полка этих систем.

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Чавушоглу добавил, что у Турции хорошие отношения с Россией и Украиной, несмотря на напряженную обстановку в районе Черного моря.

«Если отношения с двумя большими странами удается строить не как альтернативу — это очень полезно для экономического развития. Могут быть разногласия, Россия знает нашу позицию по Крыму», — заверил он.

В начале 2019 года Украина закупила и провела испытания турецких беспилотников Bayraktar TB2, которые в дальнейшем планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L, которые производит турецкая компания Roketsan. Генеральный директор государственной компании «Укрспецэкспорт» Вадим Ноздря в октябре прошлого года заявил о заинтересованности Киева в совместном производстве Bayraktar TB2 на территории Украины. Он также говорил, что Вооруженные силы Украины намерены закупить 48 таких аппаратов совместного производства, которое планируется наладить на верфи «Океан» в Николаеве.

Беспилотник Bayraktar TB2 оснащен системами лазерного наведения. Его боевая нагрузка состоит из четырех ракет с дальностью поражения до 8 км (в некоторых модификациях — до 16 км).

Во время загрузки произошла ошибка.
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