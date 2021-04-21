Турция назвала продажу боевых дронов Украине сделкой «не против России»

«Мы продаем беспилотники тому, кто это запрашивает, у нас нет никаких предварительных условий. Эта сделка [с Украиной] не против России», — сказал он.
По его словам, если у России появится потребность в турецкой военной продукции, то Анкара обязательно заключит с ней сделку.
«Мы, к счастью, страна, которая имеет хорошее производство, нам есть, что продать», — отметил министр, напомнив, что ранее Турция приобрела у России ракетные системы С-400, а сейчас ведет переговоры о приобретении второго полка этих систем.
Чавушоглу добавил, что у Турции хорошие отношения с Россией и Украиной, несмотря на напряженную обстановку в районе Черного моря.
«Если отношения с двумя большими странами удается строить не как альтернативу — это очень полезно для экономического развития. Могут быть разногласия, Россия знает нашу позицию по Крыму», — заверил он.
В начале 2019 года Украина закупила и провела испытания турецких беспилотников Bayraktar TB2, которые в дальнейшем планируется оснащать высокоточными авиабомбами MAM-L, которые производит турецкая компания Roketsan. Генеральный директор государственной компании «Укрспецэкспорт» Вадим Ноздря в октябре прошлого года заявил о заинтересованности Киева в совместном производстве Bayraktar TB2 на территории Украины. Он также говорил, что Вооруженные силы Украины намерены закупить 48 таких аппаратов совместного производства, которое планируется наладить на верфи «Океан» в Николаеве.
Беспилотник Bayraktar TB2 оснащен системами лазерного наведения. Его боевая нагрузка состоит из четырех ракет с дальностью поражения до 8 км (в некоторых модификациях — до 16 км).