09:41 (мск), источник: Lenta.Ru
Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве резервистов на военную службу. Об этом в среду, 21 апреля, сообщает «Интерфакс-Украина».
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В офисе Зеленского пояснили, что закон вводит новый вид военной службы — служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Она коснется граждан, заключивших контракты о прохождении службы в военном резерве или зачисленных в военный оперативный резерв.
Решение о проведении такого призыва будет принимать верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины по представлению главнокомандующего ВСУ.
Закон позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части, чтобы повысить их боеспособность во время военной агрессии и своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности, уверяют власти.
20 апреля Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину и предложил ему встретиться «в любой точке Донбасса, где идет война».