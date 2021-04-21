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11:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Послание Владимира Путина Федеральному собранию (видео)

Президент России выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени.

Темы, которые будут затронуты в выступлении, Кремль традиционно не анонсирует. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам «РИА Новости», что послание парламенту «так или иначе будет постковидным», посвященным выходу из кризиса и мерам поддержки.

Послание Федеральному собранию — ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики, указывает ТАСС. Всего с 2000 года Владимир Путин выступал с подобными обращениями 16 раз, Дмитрий Медведев на посту главы государства (2008−2012) — четыре раза.

Выступление российского лидера пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж», как и в прошлом году. Тогда обращение длилось 1 час 13 минут. В ходе выступления президент, в частности, предложил внести поправки в Конституцию, которые в итоге были приняты летом 2020 года, напоминают «Ведомости».

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ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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