Чехия запросила встречу с союзниками по НАТО для обсуждения конфликта с Россией

Сегодня, 21 апреля, посол РФ в Праге Александр Змеевский встретится с вице-премьером Чехии Яном Гамачеком.
«Чешская Республика попросила своих союзников провести еще одну встречу Североатлантического совета в конце этой недели для обсуждения других возможных скоординированных шагов», — сообщает МИД Чехии в Twitter. Ведомство обвиняет Россию в «нарушении суверенитета и национальной безопасности».
17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов, предъявив Москве обвинение в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В ответ МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В Кремле заявили, что обвинения Чехии безосновательны, они разрушают двусторонние отношения стран. По данным СМИ, Чехия может выслать еще несколько российских дипломатов.