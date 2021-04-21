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11:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Чехия запросила встречу с союзниками по НАТО для обсуждения конфликта с Россией

Чехия обратилась к союзникам по НАТО с просьбой провести еще одну встречу в конце этой недели, чтобы обсудить возможные скоординированные шаги на фоне дипломатического скандала с Россией, сообщает чешский МИД.

Источник: AFP 2020

Сегодня, 21 апреля, посол РФ в Праге Александр Змеевский встретится с вице-премьером Чехии Яном Гамачеком.

«Чешская Республика попросила своих союзников провести еще одну встречу Североатлантического совета в конце этой недели для обсуждения других возможных скоординированных шагов», — сообщает МИД Чехии в Twitter. Ведомство обвиняет Россию в «нарушении суверенитета и национальной безопасности».

17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов, предъявив Москве обвинение в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В ответ МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В Кремле заявили, что обвинения Чехии безосновательны, они разрушают двусторонние отношения стран. По данным СМИ, Чехия может выслать еще несколько российских дипломатов.

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