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14:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин пообещал жестко отвечать на недружественные шаги других стран

Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что недружественные акции в отношении России со стороны Запада не прекращаются. Он сравнил действия некоторых стран в отношении России с поведением шакала Табаки из «Книги джунглей» Киплинга. Президент отметил, что Россия не хочет «сжигать мосты», но при необходимости будет вводить жесткие ответные меры.

Источник: Пресс-служба Президента России

«У России есть свои интересы, есть, конечно, которые мы защищаем и будем отстаивать в рамках международного права, как это, собственно, делают и другие государства мира», — сказал Владимир Путин. По его словам, организаторы любых провокаций против интересов России «пожалеют о сделанном так, как давно уже не жалели». Он отметил, что Россия будет самостоятельно определять красную черту в отношениях других стран с Россией. «Если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен сжечь или даже взорвать эти мосты, то должен знать, что ответ России будет асимметричным. Быстрым и жестким», — добавил он.

Президент во время послания сравнил ситуацию, когда некоторые страны подражают «задирающим» Россию, с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана, из произведения Редьярда Киплинга.

Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена.
Владимир Путин
Президент РФ
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Владимир Путин также прокомментировал подготовку покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его словам, попытка государственного переворота в Белоруссии с планами совершить политическое убийство — это «переход всех границ». «При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого “коллективного Запада”. Никто этого просто как бы и не замечают, все делают вид, что вообще ничего не происходит», — сказал он.

Ранее в апреле Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов, предъявив Москве обвинение в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В ответ МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. До этого МИД России рекомендовал выслать украинского консула после его задержания ФСБ при получении «материалов закрытого характера», Украина выслала старшего дипломата из посольства РФ в Киеве. Кроме того, в марте в Россию для консультаций приехал посол России в США.

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