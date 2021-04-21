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15:32 (мск), источник: ТАСС

Турчак: послание президента станет основой предвыборной программы «Единой России»

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию станет основой предвыборной программы «Единой России», с которой партия будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом сообщил в среду секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

Источник: РИА "Новости"

««Единая Россия» безотлагательно приступает к реализации послания президента — оно станет основой программы, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму, — цитирует его официальный Telegram-канал единороссов.

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«Уже завтра состоится заседание программной комиссии партии, где будут даны поручения фракциям “Единой России” по законодательному обеспечению озвученных президентом целей», — уточнил Турчак.

Он напомнил, что в послании президент «предложил план конкретных действий и мероприятий», в том числе в нем были учтены предложения «Единой России». «Это повышение качества медицинской помощи и доступности лекарственного обеспечения, поддержка семей с детьми, беременных женщин, молодых родителей, жителей сельских территорий. Отражены наши инициативы о стопроцентной оплате больничных для родителей с детьми до 7 лет, об обновлении в регионах парка автомобилей скорой помощи и парка школьных автобусов, о бесплатном подключении людей к газу», — перечислил секретарь генсовета. По его оценке, «решения о запуске программы замены коммунальных сетей и поддержке крупных инфраструктурных проектов могут стать локомотивами роста регионов», поскольку их реализация «потянет за собой экономику, позволит создать новые рабочие места, в конечном итоге повысит качество жизни людей».

Выборы в Госдуму должны пройти в сентябре 2021 года.

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