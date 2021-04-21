15:47 (мск), источник: Lenta.Ru
Германия обозначила позицию по «Северному потоку-2»
Позиция главы Минобороны Германии Аннегреты
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Там подчеркнули, что речь о завершении процесса строительства не шла.
20 апреля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сделала выбор в пользу строительства «Северного потока-2». По ее словам, Берлину следует поддерживать торговлю с Москвой, в том числе в энергетической сфере. Политик также призвала поддерживать диалог с Россией, несмотря на разногласия.
Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США,