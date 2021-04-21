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16:52 (мск), источник: Ведомости

МИД объявил о высылке из России 10 американских дипломатов

Министерство иностранных дел вручило ноту заместителю главы дипмисии США в России Барту Горману, в которой объявлено о признании персонами нон грата 10 сотрудников американского посольства в Москве. Об этом говорится в сообщении МИД России.

Источник: AP 2020

Указанным сотрудникам американского посольства предписано покинуть Россию до конца 21 мая 2021 г.

«Данная мера представляет собой “зеркальный” ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского Посольства в Вашингтоне и Генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных “persona non grata”», — сказано в сообщении МИДа.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время «последуют дальнейшие шаги в рамках анонсированного в заявлении МИД России от 16 апреля с.г. комплекса ответных мер на последнюю “волну” незаконных антироссийских санкций США».

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.

В связи с этим, 21 апреля Горман был вызван в МИД.

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