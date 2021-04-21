МИД объявил о высылке из России 10 американских дипломатов

Указанным сотрудникам американского посольства предписано покинуть Россию до конца 21 мая 2021 г.
«Данная мера представляет собой “зеркальный” ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского Посольства в Вашингтоне и Генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных “persona non grata”», — сказано в сообщении МИДа.
В ведомстве отметили, что в ближайшее время «последуют дальнейшие шаги в рамках анонсированного в заявлении МИД России от 16 апреля с.г. комплекса ответных мер на последнюю “волну” незаконных антироссийских санкций США».
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.
В связи с этим, 21 апреля Горман был вызван в МИД.