Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пенсии повысят: кто получит прибавку и право на досрочные выплаты В Госдуме и Совете Федерации обсуждают новое повышение пенсий
Фоторепортажи
18«Поехали!»
13Скончался муж королевы Великобритании принц Филипп
19:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе с генсеком ООН

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем борьбу с пандемией коронавируса, Крым и ситуацию в Донбассе.

Источник: AP 2020

Заявленные в ходе переговоров с генсеком ООН темы глава государства охарактеризовал как «вызовы современности». Он подчеркнул, что справедливое распределение вакцин от COVID-19 между всеми странами в мире является важным, а возвращению Крыма в состав Украины будет способствовать созданная ранее «Крымская платформа».

Читайте также
Германия обозначила позицию по «Северному потоку-2»

«Другой вызов — установление мира и восстановление Донбасса после деоккупации», — написал Зеленский. Он также поблагодарил Гутерриша за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Территориальный конфликт в Донбассе длится более семи лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после смены власти в стране. В 2015 году были подписаны Минские соглашения, которые подразумевают предоставление региону особого статуса и проведение местных выборов.

В июле 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) представителями Москвы, Киева и ОБСЕ. Его нарушение периодически констатируют все стороны конфликта.

Во время загрузки произошла ошибка.
 У бывшего российского министра нашли апартаменты за 700 миллионов
Путин рассказал, кто получит выплаты в 2021
Путин заявил о «подвывающих» вокруг России «шакалах Табаки»
Чехия поставила России ультиматум
«Ювентус» выдвинул обвинения в адрес покинувших Суперлигу клубов
Песков объяснил, как заработал в 2020 году больше, чем Путин
Новую выплату на школьников будут выдавать по одному заявлению
«Локомотив» играет с ЦСКА в полуфинале Кубка России (трансляция)
Hi-Tech
На снимках Земли со спутников нашли странные объекты (фото) Наша планета таит много интересных вещей
Товары для дома
Как спасти вещи от катышков (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
Особенности теплого периода: готовимся встречать жару
Как успешно подготовиться к дачному сезону
Gnezdo.ru
Сообщили час назад. Новость для всех россиян
Больная Настя Заворотнюк впервые вышла к народу
Исторические факты, что не попали в учебники
Дочки Урганта ослепительной красоты. Новые фото
Леди
Татьяна Брухунова вернула в моду 90-е Молодая жена Петросяна показала образ в ретростиле
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Петр I и другие правители Руси: кем они были по национальности
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь