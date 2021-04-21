20:19 (мск), источник: Lenta.Ru
Чехия поставила России ультиматум
Чешские власти поставили России ультиматум: от Москвы потребовали принять обратно всех высланных дипломатов. Об этом пишет РИА Новости.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Глава чешского МИД Якуб Кулганек призвал Москву выполнить условие до 12:00 22 апреля. В противном случае Прага обещает выслать других российских дипломатов.
Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес спецслужб России, которых Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. За этим последовало решение о высылке 18 российских дипломатов. Кроме того, 19 апреля члены правительства Чехии единогласно решили исключить «Росатом» из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы» на
Москва пообещала предпринять ответные шаги и уже выслала 20 чешских дипломатов.